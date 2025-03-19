Еще четырех нижегородцев вызволили из украинского плена

Информация об этом появилась на странице нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной вечером 19 марта. Отмечается, что родственники этих ребят обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области. В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись 175 защитников, среди которых и наши земляки. Оксана Кислицына поделилась своими эмоциями в соцсетях: