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В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: © РИА Новости

В 20.14 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской области. Через некоторое время ее объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черниговской.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.