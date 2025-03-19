«Достаточно чувствительная тема»: Песков прокомментировал контакты РФ с США о прекращении помощи Украине

Российские представители намерены добиться прекращения западных поставок оружия и разведывательных данных Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту тему «чувствительной», однако ее все же обсуждают.
Москва считает вопрос военной помощи важным, поэтому намерена его решить. Дмитрий Песков подтвердил общение российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на этот счет. Пока тему не планируют обсуждать публично.
«Вопрос прекращения помощи Украине будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Президент Соединенных Штатов, напротив, заявил, что ничего такого не обсуждалось в ходе переговоров. Дональд Трамп сообщил, что они с Владимиром Путиным побеседовали о многом, но помощь Украине не затрагивалась.