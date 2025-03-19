«Достаточно чувствительная тема»: Песков прокомментировал контакты РФ с США о прекращении помощи Украине

«Вопрос прекращения помощи Украине будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.