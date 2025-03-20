Самолёт с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Борт с вернувшимися из плена российскими военными прибыл в Московскую область, воздушное судно приземлилось в аэропорту Чкаловский.
В Российскую Федерацию вернулись 175 военнослужащих. Они будут направлены в медучреждения Минобороны РФ, где пройдут лечение и реабилитацию.
Напомним, в МО заявили, что РФ и Киев обменялись пленными по формуле «175 на 175».
Помимо этого, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 22 пленных с тяжёлыми ранениями, которым требуется экстренная помощь врачей.
В ведомстве подчеркнули, что посреднические усилия при обмене пленными оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее данный обмен пленными анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.