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Самолёт с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

В Российскую Федерацию вернулись 175 военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Борт с вернувшимися из плена российскими военными прибыл в Московскую область, воздушное судно приземлилось в аэропорту Чкаловский.

В Российскую Федерацию вернулись 175 военнослужащих. Они будут направлены в медучреждения Минобороны РФ, где пройдут лечение и реабилитацию.

Напомним, в МО заявили, что РФ и Киев обменялись пленными по формуле «175 на 175».

Помимо этого, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 22 пленных с тяжёлыми ранениями, которым требуется экстренная помощь врачей.

В ведомстве подчеркнули, что посреднические усилия при обмене пленными оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее данный обмен пленными анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.