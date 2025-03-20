Министр обороны Белоусов: В Россию поступили на вооружение новейшие подлодки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с Днем моряка-подводника. Он рассказал о новейших средствах, поступивших в пользование армии РФ. Видеообращение Андрея Белоусова опубликовали в пресс-службе Минобороны России.
Министр сообщил об усилении подводного флота. По его словам, бойцы также успешно применяют новые крылатые ракеты «Калибр» в зоне спецоперации. Между тем, идет модернизация военных средств.
«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта “Борей-А”, многоцелевые атомные подводные лодки проекта “Ясень-М”» — проинформировал Андрей Белоусов.
В Министерстве обороны РФ ежедневно публикуют кадры уничтожения боевой техники ВСУ. Российские солдаты используют новейшие технологии для разгрома врага. Так произошло при попытке боевиков ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области. ВС России заблокировали прорыв украинцев, сообщили в Минобороны.