В Кировограде прогремело около 30 взрывов

На территории Кировограда (украинское название — Кропивницкий) прогремело около 30 взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Причина и последствия взрывов не уточняются. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
В Кировоградской области в настоящее время действует воздушная тревога. Ранее также поступали сообщения о взрывах в этом городе.
Ранее украинские СМИ информировали и о взрывах в Киеве, Киевской области и подконтрольном Украине городе Запорожье.
Также сообщалось, как на территории украинского города Сумы прогремело 11 взрывов. Обстановка в городе остается неспокойной.