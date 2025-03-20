Руководство Украины не нацелено на прекращение мобилизации. Ряды ВСУ мгновенно поредеют, если прием в армию закончится. Однако к прекращению мобилизации всё же можно прийти. Решение нашел депутат Рады Алексей Кучеренко, транслирует «Страна».
По словам нардепа, мобилизацию остановят, если Киев возьмет на себя необходимые обязательства. Они предусмотрены в рамках компромисса по перемирию. Украина приняла предложение Вашингтона и заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня.
Украинские политики, между тем, не соглашаются на сокращение численности ВСУ. Они не планируют прекращать мобилизацию. Однако, вероятно, Киеву придется это сделать. Президент России Владимир Путин четко обозначил условия Украине. Одно из них — остановка принудительной мобилизации и перевооружения ВСУ.