Депутат Рады Кучеренко: Мобилизацию остановят, если Киев возьмет обязательства

Украинские политики, между тем, не соглашаются на сокращение численности ВСУ. Они не планируют прекращать мобилизацию. Однако, вероятно, Киеву придется это сделать. Президент России Владимир Путин четко обозначил условия Украине. Одно из них — остановка принудительной мобилизации и перевооружения ВСУ.