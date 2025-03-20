ФСБ рассекретила архивные данные о казнях детдомовцев украинскими полицаями

В их числе были бывший начальник Томаковской районной полиции Степан Плавшуда, а также другие её сотрудники и агенты. Советские контрразведчики установили факты преступлений гитлеровцев и полицаев в отношении мирных жителей. Нацисты и их пособники совершали массовые расстрелы детей, стариков и женщин.