Беженец рассказал, как в Суджанском районе насмерть замёрзла семья

Семья из трёх человек погибла от холода в своём доме в Суджанском районе Курской области, оставшись в населённом пункте, которое было оккупировано ВСУ, сообщил житель села Замостье Андрей, которого эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в городе Фатеже.
«Семья — муж, жена и бабушка. Втроём они жили. Мина упала, окна выбило в мороз, они замёрзли», — сказал беженец, слова которого приводит ТАСС.
По словам мужчины, в населённом пункте в период оккупации ВСУ погибло около 10 человек. Он также заявил, что всё это время хотел эвакуироваться самостоятельно, но не смог из-за отсутствия связи с внешним миром.
Андрей отметил, что не мог связаться даже с сестрой, которая просила вывезти его. Беженец рассказал, что планирует уехать к родственнице. При этом он добавил, что в ПВР ему всё нравится.
Напомним, ранее пенсионерка из города Суджа Курской области рассказала, что во время оккупации населённого пункта украинскими формированиями ей приходилось красть из аптеки лекарственные препараты, без которых она бы умерла. Женщина также сообщила, что её единственный сын, который был усыновлён, погиб в городе в марте от осколочного ранения. У неё остались невестка и внук.