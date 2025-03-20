Как не нарваться на мошенников, помогая фронту: Военкор Стешин дал советы россиянам

Некоторые мошенники прикрываются благими намерениями, собирая деньги якобы для помощи бойцам на фронте, а на деле просто наживаются на доверчивых людях. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, как отличить порядочных волонтеров от аферистов.
Так, мошенников, маскирующихся под волонтеров, можно распознать по нескольким признакам. Их объявления о сборах появляются в случайных местах — комментариях, блогах, телеграм-каналах. Честные волонтеры всегда указывают точную сумму сбора.
«Нет промежуточных результатов сбора — “сегодня собрали столько-то” и “собрали всю сумму, сбор остановлен!”. После чего, порядочный волонтер сразу удаляет номер счета. Мошенник продолжает собирать дальше», — подчеркивает Дмитрий Стешин.
Еще один признак — отсутствие информации о тех, кто организовал сбор. Также честные волонтеры всегда предоставляют отчеты с передовой — фото или видео переданных вещей, благодарности от бойцов. Это подтверждает, что помощь действительно дошла до адресатов.
Добросовестные организаторы сборов не отказываются от предложений помочь с закупкой или доставкой вещей на фронт. Мошенников же интересуют исключительно деньги, так как их деятельность ограничивается сбором средств.