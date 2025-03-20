«Теперь нас живых больше останется»: Военкор Дмитрий Стешин рассказал, как помощь волонтеров спасает жизни солдат на СВО

— С Сергеем я познакомился при штурме Мариуполя заочно. Он попросил разыскать его родню и сказать одну фразу: «Брат жив, вышел из города, сейчас в Новоазовске на фильтрации». Я нашел, сказал и реакцию людей буду помнить до последних дней жизни. А этим летом, Сергей выручил меня: отдал без всяких расписок 700 тысяч рублей в виде двух коптеров с тепловизорами, — поделился воспоминаниями Дмитрий Стешин.