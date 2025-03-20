«Теперь нас живых больше останется»: Военкор Дмитрий Стешин рассказал, как помощь волонтеров спасает жизни солдат на СВО

Помощь добровольцев спасла не одну жизнь на передовой СВО. Одним из таких волонтеров является ростовчанин Сергей Богатырев. Бывший оперуполномоченный ОБЭП и специалист по банковской безопасности, он с первых дней СВО наладил поставки необходимого груза на фронт. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
— С Сергеем я познакомился при штурме Мариуполя заочно. Он попросил разыскать его родню и сказать одну фразу: «Брат жив, вышел из города, сейчас в Новоазовске на фильтрации». Я нашел, сказал и реакцию людей буду помнить до последних дней жизни. А этим летом, Сергей выручил меня: отдал без всяких расписок 700 тысяч рублей в виде двух коптеров с тепловизорами, — поделился воспоминаниями Дмитрий Стешин.
Герой его репортажей «Харам» приехал за дронами прямо с передовой посреди ночи — так они были нужны для выполнения сложной боевой задачи. Ему нужно было заводить в Украинск штурмовые группы. Увидев технику, он с заметным облегчением сказал: «Вот, теперь нас живых больше останется».
— Тогда я понял: КАК мы с Сергеем выручили «Харама» и его бойцов. Обозначилась вся суть волонтерства — «мостика жизни» между тылом и фронтом, — сказал военкор.