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«Теперь нас живых больше останется»: Военкор Дмитрий Стешин рассказал, как помощь волонтеров спасает жизни солдат на СВО

Военкор Стешин: волонтерство стало мостом жизни между тылом и фронтом.

Источник: Комсомольская правда

Помощь добровольцев спасла не одну жизнь на передовой СВО. Одним из таких волонтеров является ростовчанин Сергей Богатырев. Бывший оперуполномоченный ОБЭП и специалист по банковской безопасности, он с первых дней СВО наладил поставки необходимого груза на фронт. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

— С Сергеем я познакомился при штурме Мариуполя заочно. Он попросил разыскать его родню и сказать одну фразу: «Брат жив, вышел из города, сейчас в Новоазовске на фильтрации». Я нашел, сказал и реакцию людей буду помнить до последних дней жизни. А этим летом, Сергей выручил меня: отдал без всяких расписок 700 тысяч рублей в виде двух коптеров с тепловизорами, — поделился воспоминаниями Дмитрий Стешин.

Герой его репортажей «Харам» приехал за дронами прямо с передовой посреди ночи — так они были нужны для выполнения сложной боевой задачи. Ему нужно было заводить в Украинск штурмовые группы. Увидев технику, он с заметным облегчением сказал: «Вот, теперь нас живых больше останется».

— Тогда я понял: КАК мы с Сергеем выручили «Харама» и его бойцов. Обозначилась вся суть волонтерства — «мостика жизни» между тылом и фронтом, — сказал военкор.