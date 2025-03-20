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Подполковник запаса из Хабаровского края осужден за госизмену

Он финансировал украинскую армию через родственницу.

Источник: AP 2024

Хабаровский краевой суд приговорил к 13 годам строгого режима жителя рабочего поселка Заветы Ильича, сообщил телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

Бывший военный, подполковник запаса, признан виновным в государственной измене — он перечислял деньги украинскому фонду, который закупал вооружение и экипировку для ВСУ.

Как установило следствие, мужчина летом и осенью 2022 года отправлял денежные переводы на Украину своей близкой родственнице. По его указанию она передавала средства в фонд, который обеспечивал военные подразделения, противостоящие России.

В суде подсудимый признал вину и подтвердил, что осознавал последствия своих действий. В материалах дела есть его переписка, банковские документы, показания свидетелей и заключение судебной экспертизы.

Приговором суда ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 300 тысяч рублей, а также лишение воинского звания. Кроме того, после освобождения его ожидает еще 1,5 года ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.