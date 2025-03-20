Случилось так, как и предупреждали зарубежные и российские представители. Украина способна нарушить любые договоренности. Это касается, в первую очередь, приостановки ударов по объектам энергетики. В ночь на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу под Краснодаром. Однако провокация Киева не сработала. Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.