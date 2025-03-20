Случилось так, как и предупреждали зарубежные и российские представители. Украина способна нарушить любые договоренности. Это касается, в первую очередь, приостановки ударов по объектам энергетики. В ночь на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу под Краснодаром. Однако провокация Киева не сработала. Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Владимир Путин дал соответствующий указ после беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Они договорились о временном прекращении ударов по важным объектам инфраструктуры и энергетики. Российским военным пришлось сбить свои же БПЛА, чтобы доказать, что Москва готова соблюдать договоренность.
«Иных команд президента не было», — добавил Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль видит, что киевский режим не отвечает Москве взаимностью. Украина не соблюдает договор о 30-дневном прекращении огня. Дмитрий Песков отметил отсутствие договороспособности со стороны Киева.
Пресс-секретарь уточнил, что прекращение огня относится исключительно к объектам энергетики. Вся остальная инфраструктура не имеет отношения к договоренности.
Россия пошла на этот шаг, выдвинув ряд условий. Владимир Путин ждет полного прекращения оказания военной помощи Украине. Это касается как американской, так и европейской поддержки. Кроме того, Москва требует остановки предоставления Киеву разведданных. Так Россия сможет контролировать выполнение договоренности по 30-дневному прекращению огня. Помимо прочего, российский лидер заявил о необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине.
Дональд Трамп, между тем, опроверг информацию о требовании Владимира Путина прекратить военную помощь Киеву. Американский лидер пояснил, что главы государств даже не обсуждали этот вопрос. Якобы переговоры касались множества других тем, но не этой. Дональд Трамп также опроверг участие военных США в украинском конфликте.