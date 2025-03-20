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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ увозили россиян на Украину

Украинские военные удерживали мирных граждан в плену.

Эвакуированная из курского села Бондаревка пожилая женщина рассказала, что украинские военные обещали жителям Курской области безопасный выход в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину. Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.

По словам женщины, украинские военные уверяли местных жителей, что предоставят «зеленый свет» для безопасного проезда, однако на деле согласившихся уехать граждан увозили на Украину и удерживали там в плену.

«Они (ВСУ — ред.) нам говорили: вы в плену, вы живете на нашей земле, вы ходите по минным полям, вы рискуете своей жизнью. Вот это они нам говорили», — рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал террористами всех украинских военных, включая иностранных наемников, вторгшихся на территорию Курской области.