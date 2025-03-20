Минобороны РФ: «Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник»). Были использованы авиаракеты.
Ликвидированы бойцы и бронетехника ВСУ.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
В МО подчеркнули, что экипаж выполнял боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».
После удара экипаж осуществил противоракетное маневрирование. Ликвидацию целей подтвердил авианаводчик.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил солдат и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.