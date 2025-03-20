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Минобороны РФ: «Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ под Курском

Экипаж выполнял боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».

Российские военные ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник»). Были использованы авиаракеты.

Ликвидированы бойцы и бронетехника ВСУ.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что экипаж выполнял боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».

После удара экипаж осуществил противоракетное маневрирование. Ликвидацию целей подтвердил авианаводчик.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил солдат и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.