Без вести пропавший участник СВО из Эхирит-Булагатского района был в плену на Украине

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175». Обмен военнопленными прошел накануне, 19 марта. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Россию, пишет ИА IrkutskMedia.