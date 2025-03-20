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Без вести пропавший участник СВО из Эхирит-Булагатского района был в плену на Украине

Освобожденный боец находится в Белоруссии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175». Обмен военнопленными прошел накануне, 19 марта. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Россию, пишет ИА IrkutskMedia.

Как в своем тг-канале (18+) сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, среди освобожденных из плена есть боец из района, который уже очень давно находился в списке «без вести пропавших». Скоро он вернется домой.