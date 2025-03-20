Врио главы Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе

Напомним, 19 марта Министерство обороны России проинформировало, что падение украинского БПЛА на территории объекта энергетической инфраструктуры, расположенного в станице Кавказской в Краснодарском крае, привело к разгерметизации резервуара с нефтью и пожару. По информации ведомства, ВСУ применили три дрона для атаки на систему Каспийского трубопроводного консорциума.