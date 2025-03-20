Трое южноуральцев вернулись в Россию из украинского плена

Трое военнослужащих из Челябинской области вернулись на Родину в результате российско-украинского обмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Накануне, 19 марта, состоялся обмен пленными между Москвой и Киевом по формуле 175 на 175. Среди освобождённых военнослужащих — бойцы из Кыштыма, Коркино и Кусы.
«Одному из мужчин почти 60 лет, он находился в плену с 2023 года, всё это время его искала дочка», — рассказала Юлия Сударенко.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате переговорного процесса 175 российских военнослужащих 19 марта вернулись в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Они пройдут лечение и реабилитацию. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли российская сторона также передала украинской стороне 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.