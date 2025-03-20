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Эксперт Марочко: солдаты РФ начали бои за взятие Каменки Харьковской области

Российские бойцы заняли высоты у Каменки и начали сражения за взятие населенного пункта.

Источник: Комсомольская правда

Солдаты Вооруженных Сил России заняли выгодные позиции у населенного пункта Каменка Харьковской области. Уже можно говорить о начале боев за освобождение, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российские войска закрепляют успех. Операция на купянском направлении идет более чем активно. По словам Андрея Марочко, бойцы заняли высоты у Каменки всего за несколько суток. Вскоре они пойдут на прорыв обороны.

«Взятие высот у Каменки позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта. В целом можно говорить о начале освободительных действий за данный поселок», — подытожил военный эксперт.

По данным Андрея Марочко, боевики ВСУ неоднократно пытались контратаковать на купянском направлении. Российские солдаты успешно отбивают атаки.