Солдаты Вооруженных Сил России заняли выгодные позиции у населенного пункта Каменка Харьковской области. Уже можно говорить о начале боев за освобождение, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска закрепляют успех. Операция на купянском направлении идет более чем активно. По словам Андрея Марочко, бойцы заняли высоты у Каменки всего за несколько суток. Вскоре они пойдут на прорыв обороны.
«Взятие высот у Каменки позволило эффективнее наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины и взять под огневой контроль часть населенного пункта. В целом можно говорить о начале освободительных действий за данный поселок», — подытожил военный эксперт.
По данным Андрея Марочко, боевики ВСУ неоднократно пытались контратаковать на купянском направлении. Российские солдаты успешно отбивают атаки.