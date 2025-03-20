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В Пермском крае похоронили 49-летнего Михаила Васильева, погибшего на СВО

Он был ветераном Чеченской войны.

Источник: Reuters

Похороны 49-летнего Михаила Васильева, погибшего на СВО, прошли в деревне Бородули Верещагинского округа Пермского края 19 марта, рассказали в местной администрации.

Михаил родился 20 ноября 1975 года в Верещагино. Он окончил школу № 1, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. С 1993 по 1995 годы Михаил проходил службу в армии. Участвовал в первой Чеченской войне. Позже, вернувшись к мирной жизни, мужчина работал водителем в ПМК-17, в центральной районной больнице. Женился, в семье родились две дочки.

Когда началась спецоперация, ветеран боевых действий не смог оставаться в стороне и принял решение отправиться «за ленточку».

10 марта старший сержант, водитель автомобильного взвода Михаил Васильев был тяжело ранен в бою. Спасти мужчину не удалось: от полученных ранений он скончался.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования маме, сестре, жене и дочерям погибшего.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 35-летнем Владимире Баранове из Большесосновского округа. Его проводили в последний путь 18 марта.