В Пермском крае похоронили 49-летнего Михаила Васильева, погибшего на СВО

Михаил родился 20 ноября 1975 года в Верещагино. Он окончил школу № 1, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. С 1993 по 1995 годы Михаил проходил службу в армии. Участвовал в первой Чеченской войне. Позже, вернувшись к мирной жизни, мужчина работал водителем в ПМК-17, в центральной районной больнице. Женился, в семье родились две дочки.