В Пермском крае похоронили 49-летнего Михаила Васильева, погибшего на СВО

Похороны 49-летнего Михаила Васильева, погибшего на СВО, прошли в деревне Бородули Верещагинского округа Пермского края 19 марта, рассказали в местной администрации.
Михаил родился 20 ноября 1975 года в Верещагино. Он окончил школу № 1, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. С 1993 по 1995 годы Михаил проходил службу в армии. Участвовал в первой Чеченской войне. Позже, вернувшись к мирной жизни, мужчина работал водителем в ПМК-17, в центральной районной больнице. Женился, в семье родились две дочки.
Когда началась спецоперация, ветеран боевых действий не смог оставаться в стороне и принял решение отправиться «за ленточку».
10 марта старший сержант, водитель автомобильного взвода Михаил Васильев был тяжело ранен в бою. Спасти мужчину не удалось: от полученных ранений он скончался.
Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования маме, сестре, жене и дочерям погибшего.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 35-летнем Владимире Баранове из Большесосновского округа. Его проводили в последний путь 18 марта.