Аудиозапись с переговорами ВСУ, в которой один из украинских бойцов запрашивает у другого медицинскую помощь, обнародовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В сообщении уточняется, что речь идёт о военнослужащих 159-го отдельного батальона 118-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины. На записи можно услышать, как один из бойцов, который вышел в радиоэфир, сообщает о ранении украинских военных в результате ударов артиллерии и беспилотников.
В ответ его собеседник порекомендовал бойцам найти укрытие и спрятаться там. Telegram-канал также опубликовал видеозапись одного из украинских военных, который попал в плен к российским бойцам. Он обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и попросил обменять его.
Напомним, ранее была опубликована видеозапись с кадрами уничтожения в ДНР бронемашины с наёмниками ВСУ. Группу иностранных боевиков, которая находилась в автомобиле, ликвидировали под населённым пунктом Константиновка в Донецкой Народной Республике. Удар по вражеской технике нанесли бойцы 6-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил РФ.