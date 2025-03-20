В Сети опубликовали запись разговора бойцов ВСУ, попавших под удар БПЛА

В ответ его собеседник порекомендовал бойцам найти укрытие и спрятаться там. Telegram-канал также опубликовал видеозапись одного из украинских военных, который попал в плен к российским бойцам. Он обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и попросил обменять его.