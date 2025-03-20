Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ за ночь сбили 132 украинских БПЛА

Из них 54 беспилотника над Саратовской областью.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти половина из них пришлись на Саратовскую область.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата: 54 БПЛА над территорией Саратовской области, 40 БПЛА над территорией Воронежской области, 22 БПЛА над территорией Белгородской области, 9 БПЛА над территорией Ростовской области, по 3 БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым и 1 БПЛА над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.