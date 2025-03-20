Многонациональная встреча участников СВО состоялась в Приморье

Одним из ключевых моментов в мероприятии стал показ ролика, в котором Герой России, командир добровольческого отряда «Тигр», погибший при исполнении военного долга, Сергей Ефремов говорит о том, что на передовой нет национальностей. В добровольческом батальоне «Тигр» бок о бок сражаются русские, удэгейцы, казаки и многие другие — все они единая большая семья.
С приветственной речью выступил также представитель добровольческого батальона БАРС — участник боевых действий сирийско-арабской операции и СВО Николай Делив. Герой принимал участие в боевых действиях в начале специальной военной операции и находился на харьковском направлении.
Встреча семей участников СВО разных национальностей стала важным событием, подчеркнувшим единство и солидарность многонационального населения края, отмечает пресс-служба регионального кабмина. Мероприятие стало еще одним подтверждением диалога культур, способствующего укреплению мира и взаимопонимания на территории региона.