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Многонациональная встреча участников СВО состоялась в Приморье

Мероприятие, посвященное Году защитника Отечества, прошло по инициативе приморского отделения Ассамблеи народов России при поддержке правительства Приморского края в Штабе общественной поддержки.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Одним из ключевых моментов в мероприятии стал показ ролика, в котором Герой России, командир добровольческого отряда «Тигр», погибший при исполнении военного долга, Сергей Ефремов говорит о том, что на передовой нет национальностей. В добровольческом батальоне «Тигр» бок о бок сражаются русские, удэгейцы, казаки и многие другие — все они единая большая семья.

С приветственной речью выступил также представитель добровольческого батальона БАРС — участник боевых действий сирийско-арабской операции и СВО Николай Делив. Герой принимал участие в боевых действиях в начале специальной военной операции и находился на харьковском направлении.

Встреча семей участников СВО разных национальностей стала важным событием, подчеркнувшим единство и солидарность многонационального населения края, отмечает пресс-служба регионального кабмина. Мероприятие стало еще одним подтверждением диалога культур, способствующего укреплению мира и взаимопонимания на территории региона.