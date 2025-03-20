Многонациональная встреча участников СВО состоялась в Приморье

Одним из ключевых моментов в мероприятии стал показ ролика, в котором Герой России, командир добровольческого отряда «Тигр», погибший при исполнении военного долга, Сергей Ефремов говорит о том, что на передовой нет национальностей. В добровольческом батальоне «Тигр» бок о бок сражаются русские, удэгейцы, казаки и многие другие — все они единая большая семья.