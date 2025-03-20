Среди 175 освобожденных из плена ВСУ есть самарские бойцы

Как уточнили в минобороны РФ, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, — 22 тяжелораненых украинских военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.