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Самарский аэропорт временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 20 марта. Аналогичная мера принята в Саратове. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: Коммерсантъ

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены после того, как вражеская беспилотная авиация атаковала Саратовскую область. В результате были частично выбиты окна в Энгельской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет.

В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА.