Самарский аэропорт временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения были введены после того, как вражеская беспилотная авиация атаковала Саратовскую область. В результате были частично выбиты окна в Энгельской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет.