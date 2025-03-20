Освобожденные из плена свердловчане хотят вернуться на СВО

«Мы с ними стараемся поддерживать связь, если они этого хотят. Но скажу так — половина из них вернулись к своим ребятам на фронт. Сами! Их не вызывали, не призывали», — сказала Мерзлякова, подчеркнув, что военнослужащие из Свердловской области никогда не сдавались в плен.