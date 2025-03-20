Освобожденные из плена свердловчане хотят вернуться на СВО

Половина освобожденных из украинского плена свердловчан добровольно вернулась в свои подразделения в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, военнослужащие сами рвутся к своим однополчанам. Некоторые из них даже скрывают от родственников свое желание вернуться за «ленточку».
«Мы с ними стараемся поддерживать связь, если они этого хотят. Но скажу так — половина из них вернулись к своим ребятам на фронт. Сами! Их не вызывали, не призывали», — сказала Мерзлякова, подчеркнув, что военнослужащие из Свердловской области никогда не сдавались в плен.
Как ранее сообщал ЕАН, во время обмена военнопленными между Россией и Украиной освобождены четверо свердловчан. Это жители Богдановича, Карпинска и двое екатеринбуржцев. Один из них последний раз выходил на связь в августе 2024 года.
Мерзлякова рассказывала корреспонденту ЕАН, что на мать одного из военнослужащих выходили вымогатели с украинской стороны. Они обещали отпустить его за крупный выкуп. Женщина решила довериться властям и ждать обмена, в итоге она поступила правильно, что не пошла на поводу у украинских шантажистов.
Накануне на границе Белоруссии и Украины произошел обмен российскими и украинскими военнопленными 175 на 175 человек. Кроме того, в рамках жеста доброй воли Россия сверх этого передала Украине 23 тяжелораненых бойца ВСУ.