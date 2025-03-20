Обмен пленными: девять приморцев скоро вернутся на Родину

В настоящее время освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставив возможность связи с родственниками. Информацию об этом 19 марта опубликовали у себя в социальных сетях минобороны РФ.