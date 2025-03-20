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Обмен пленными: девять приморцев скоро вернутся на Родину

Девять приморских бойцов вернулись из плена в ходе обмена с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

В результате обмена военнопленными, состоявшегося накануне между Россией и Украиной по формуле «175 на 175», девять приморских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, в скором времени вернутся на Родину, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В настоящее время освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставив возможность связи с родственниками. Информацию об этом 19 марта опубликовали у себя в социальных сетях минобороны РФ.

В ближайшее время военных доставят в Россию для прохождения необходимого лечения и реабилитации.

Ранее «Комсомолка» писала, что мэр Владивостока Константин Шестаков вручил памятный знак «Владивосток — город воинской славы» участнику СВО Олегу Бутенко. Мужчина был в составе группы аэроразведки на двух направлениях — в Донецкой Народной Республике и Курской области.