Воронежеский боец вернулся из украинского плена

Боец из Воронежской области вернулся из украинского плена. Воронежца обменяли в ходе массовой передачи военнопленных, которая произошла 19 марта. О ходе переговорного процесса сообщили в Минобороны. По данным поисково-спасательный отряд «Сармат» домой с территории Украины в ближайшее время вернется воронежец 1989 года рождения.
Передача 175 российских бойцов из разных регионов России произошла через Белоруссию при посредничестве ОАЭ. Освобожденные военнопленные уже прилетели в Россию. Их ждет лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.
РФ передала противоположной стороне не только 175 украинских военнопленных: в качестве жеста доброй воли вернули 22 тяжелораненых солдат, нуждающихся в срочной медпомощи.