Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежеский боец вернулся из украинского плена

Воронежского военного обменяли в ходе передачи военнопленных.

Источник: Минобороны РФ

Боец из Воронежской области вернулся из украинского плена. Воронежца обменяли в ходе массовой передачи военнопленных, которая произошла 19 марта. О ходе переговорного процесса сообщили в Минобороны. По данным поисково-спасательный отряд «Сармат» домой с территории Украины в ближайшее время вернется воронежец 1989 года рождения.

Передача 175 российских бойцов из разных регионов России произошла через Белоруссию при посредничестве ОАЭ. Освобожденные военнопленные уже прилетели в Россию. Их ждет лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.

РФ передала противоположной стороне не только 175 украинских военнопленных: в качестве жеста доброй воли вернули 22 тяжелораненых солдат, нуждающихся в срочной медпомощи.