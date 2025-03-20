Воронежеский боец вернулся из украинского плена

Боец из Воронежской области вернулся из украинского плена. Воронежца обменяли в ходе массовой передачи военнопленных, которая произошла 19 марта. О ходе переговорного процесса сообщили в Минобороны. По данным поисково-спасательный отряд «Сармат» домой с территории Украины в ближайшее время вернется воронежец 1989 года рождения.