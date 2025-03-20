На участие в программе «Герои Южного Урала» заявились 1056 бойцов спецоперации

«Я рассчитываю на то, что каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. Я тут не разделяю ни региональный уровень власти, ни муниципальный уровень власти. Это могут быть представительные органы, это, конечно, могут быть предприятия, наш бизнес, общественные организации. Все мы — одна большая команда Челябинской области, и, конечно, все выпускники этой программы должны получить возможность в этой команде работать», — отметил Алексей Текслер.