На участие в программе «Герои Южного Урала» заявились 1056 бойцов спецоперации

«За месяц поступило 1056 заявок от участников специальной военной операции, в том числе 595 от бойцов, находящихся в зоне СВО», — говорится в комментарии.
Следующим этапом отбора станет дистанционное тестирование, его нужно будет пройти до 23 марта.
По итогам определят участников, показавших самые высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала, военных заслуг. Они получат приглашение к прохождению образовательной программы «Герои Южного Урала».
Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.
«Я рассчитываю на то, что каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. Я тут не разделяю ни региональный уровень власти, ни муниципальный уровень власти. Это могут быть представительные органы, это, конечно, могут быть предприятия, наш бизнес, общественные организации. Все мы — одна большая команда Челябинской области, и, конечно, все выпускники этой программы должны получить возможность в этой команде работать», — отметил Алексей Текслер.
Программа обучения рассчитана на один календарный год. Обучение будет проходить в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Помимо очного обучения, в программе предусмотрены стажировки на производственных предприятиях и в органах публичной власти региона. Также каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, руководителей крупных промышленных предприятий.
Обучение будет проводиться по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». По результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца.