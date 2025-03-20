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Минобороны РФ: 40 БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

40 беспилотников уничтожили над Воронежской областью в ночь на 20 марта, следует из данных Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты в трёх районах и двух городских округах, включая Воронеж, уточнил губернатор Александр Гусев. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 0:19, на момент публикации сохраняется.

Всего прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника: 54 — над Саратовской областью, 40 — над Воронежской, 22 — над Белгородской, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом и один — над Липецкой областью.