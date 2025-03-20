Минобороны РФ: 40 БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Всего прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника: 54 — над Саратовской областью, 40 — над Воронежской, 22 — над Белгородской, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом и один — над Липецкой областью.