ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку

Злоумышленница сама предложила украинской стороне услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.
Она связывалась с ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — ред.) через Telegram-канал. По заданию куратора гражданка выезжала на указанные им места и фотографировала определенные объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.
«Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов», — уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая дает признательные показания.
Ранее 47-летний житель Херсонской области был задержан за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Также возбуждено уголовное дело о госизмене.