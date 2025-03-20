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ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленница сама предложила украинской стороне услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.

Она связывалась с ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — ред.) через Telegram-канал. По заданию куратора гражданка выезжала на указанные им места и фотографировала определенные объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.

«Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов», — уточнили в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая дает признательные показания.

Ранее 47-летний житель Херсонской области был задержан за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Также возбуждено уголовное дело о госизмене.