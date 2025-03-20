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Ефрейтор Клим Сергеев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Мужчины не стало 25 февраля 2025 года.

Источник: Reuters

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» погиб Клим Сергеев из Нукутского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МО «Новонукутское».

Мужчина родился в деревне Ей, был первым ребенком у родителей. Знакомые семьи отмечают, что он всегда оставался добрым, целеустремленным и общительным. Занимался творчеством, шашками и шахматами, участвовал в школьных олимпиадах, конкурсах. Добился немалых высот в спорте — неоднократно становился призером и чемпионом соревнований по вольной борьбе. Стал абсолютным чемпионом культурно-спортивного праздника Сур-Харбан — 2013.

— После окончания девяти классов поступил в Республиканский многоуровневый колледж города Улан-Удэ. Выучился на педагога по физической культуре и спорту, в 2019 году стал студентом Иркутского национального исследовательского технического университета факультета Информационных технологий и анализа данных, — рассказывают в администрации.

В 2022 ушел в армию, был механиком-водителем расчета связи. В сентябре 2023 заключил контракт, а в августе 2024 отправился в зону проведения специальной военной операции. Ефрейтор Клим Сергеев героически пал 25 февраля в Харьковской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Эхирит-Булагатского района вернется домой после украинского плена.