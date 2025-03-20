Ефрейтор Клим Сергеев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в деревне Ей, был первым ребенком у родителей. Знакомые семьи отмечают, что он всегда оставался добрым, целеустремленным и общительным. Занимался творчеством, шашками и шахматами, участвовал в школьных олимпиадах, конкурсах. Добился немалых высот в спорте — неоднократно становился призером и чемпионом соревнований по вольной борьбе. Стал абсолютным чемпионом культурно-спортивного праздника Сур-Харбан — 2013.