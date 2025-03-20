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Красноярца, участвовавшего в СВО, вернули из украинского плена

Он стал одним из 175 бойцов, вернувшихся из украинского плена.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Из украинского плена освободили уроженца Красноярска, участвовавшего в СВО. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Среди 175 освобожденных военнопленных находится уроженец Красноярска 1993 года рождения. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Особая благодарность министерству обороны и лично Татьяне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в РФ. Я уже созвонился с мамой военнослужащего, которая обращалась за помощью», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее сообщалось об обращении родственников участников СВО к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае. К нему обращаются в том числе родственники пропавших бойцов.