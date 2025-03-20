Почти 11 часов длился режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев в четверг, 20 марта.
Действие особого режима в регионе продлилось почти 11 часов. Предупреждающий сигнал поступил в ночь на 20 марта в 00:19. Об отбое стало известно в 10:47.
Ранее сообщалось, что во время действия режима опасности атаки БПЛА в регионе были уничтожены 40 беспилотников. БПЛА были сбиты в трех районах и двух городских округах, включая Воронеж. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.