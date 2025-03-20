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В Самарской области объявлен отбой угрозы БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Самарской области в четверг, 20 марта. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: Коммерсантъ

Опасность нападения БПЛА объявлялась в Самарской области утром в четверг после того, как вражеские беспилотники атаковали Энгельс. В результате были частично выбиты окна в городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет.

Из-за этого были закрыты аэропорты Самары и Саратова. Позже ограничения были сняты. Из-за них в Курумоче произошла задержка вылета семи рейсов. Также аэропорт с задержкой принял семь прилетевших самолетов.