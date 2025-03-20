В Самарской области объявлен отбой угрозы БПЛА

Опасность нападения БПЛА объявлялась в Самарской области утром в четверг после того, как вражеские беспилотники атаковали Энгельс. В результате были частично выбиты окна в городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет.