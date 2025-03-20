В Волгоградской области похоронят бойца СВО Ивана Маноцкова

Смерть военнослужащего подтвердили в местной администрации.
Иван Маноцков из Волгоградской области погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Как сообщила «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на администрацию Новоаннинского района, мужчина заключил контракт и отправился на СВО в апреле прошлого года.
Он был старшим оператором отделения огневой поддержки танковой дивизии. Бойца не стало 13 марта текущего года.
Иван Маноцков родился в Киквидзенском районе, но жил в Новоаннинском, где и пройдут его похороны.