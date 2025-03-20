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В Волгоградской области похоронят бойца СВО Ивана Маноцкова

Церемония прощания пройдет в Новоаннинском районе.

Смерть военнослужащего подтвердили в местной администрации.

Иван Маноцков из Волгоградской области погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации.

Как сообщила «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на администрацию Новоаннинского района, мужчина заключил контракт и отправился на СВО в апреле прошлого года.

Он был старшим оператором отделения огневой поддержки танковой дивизии. Бойца не стало 13 марта текущего года.

Иван Маноцков родился в Киквидзенском районе, но жил в Новоаннинском, где и пройдут его похороны.