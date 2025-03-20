Главное из брифинга Минобороны 20 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Группировка «Север» противостоит врагу в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки: до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Бойцы «Запада» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 240 человек. Также противник лишился шести автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
«Южная» группировка заняла новые рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 и склад боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 495 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое и Воскресенка ДНР.
Потери ВСУ составляют порядка 165 человек. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвигается в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США, и три станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуре, пунктам управления и местам хранения БПЛА, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 225 БПЛА самолетного типа.