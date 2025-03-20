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Главное из брифинга Минобороны 20 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» противостоит врагу в Сумской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Запада» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 240 человек. Также противник лишился шести автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

«Южная» группировка заняла новые рубежи

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 и склад боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 495 боевиков

Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое и Воскресенка ДНР.

Потери ВСУ составляют порядка 165 человек. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвигается в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожены до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США, и три станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуре, пунктам управления и местам хранения БПЛА, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 225 БПЛА самолетного типа.