Главное из брифинга Минобороны 20 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуре, пунктам управления и местам хранения БПЛА, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.