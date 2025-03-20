Под Курском погиб 18-летний контрактник Артем Экимян из Пермского края

Артем Экимян родился 16 июня 2006 года в Краснодарском крае, в возрасте 4 месяцев с мамой и сестрой переехал для проживания в Очерский район. В ставшем родном Очере он ходил в детсад № 10, затем окончил школу № 3. Принял решение получить профессиональное образование в Верещагинском многопрофильном техникуме и связать дальнейшую жизнь с железной дорогой.