Под Курском погиб 18-летний контрактник Артем Экимян из Пермского края

В Очерском округе 21 марта пройдет церемония прощания с 18-летним Экимяном Артемом Владимировичем. Земляк погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Он взял академический отпуск в техникуме и заключил военный контракт.
Артем Экимян родился 16 июня 2006 года в Краснодарском крае, в возрасте 4 месяцев с мамой и сестрой переехал для проживания в Очерский район. В ставшем родном Очере он ходил в детсад № 10, затем окончил школу № 3. Принял решение получить профессиональное образование в Верещагинском многопрофильном техникуме и связать дальнейшую жизнь с железной дорогой.
Не закончив обучение, Артем ушел в академический отпуск и поступил на военную службу по контракту с Минобороны РФ. После прохождения первоначального обучения военной службе отправился в зону проведения СВО. Погиб земляк при освобождении Курской области 10 марта 2025 года.
Администрация Очерского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким Артема Владимировича. Он навсегда останется в памяти улыбчивым, добрым и заботливым парнем.
Прощание с погибшим в зоне СВО жителем Очера состоится с 14:00 в Михайло-Архангельской церкви, гражданская панихида с 14:30 — во дворе храма.