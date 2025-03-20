Житель Волгоградской области Эдуард Ковшов погиб в зоне СВО

Как сообщает администрация Жирновского муниципального района, на территории Донецкой народной Республики при выполнении задач по проведению специальной военной операции погиб житель рабочего поселка Линево Эдуард Ковшов, 1973 года рождения.
Эдуард Ковшов служил по контракту и выполнял свой воинский долг с честью и полной самоотдачей. Он всегда проявлял патриотизм и преданность своему делу.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.