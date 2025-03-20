Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волгоградской области Эдуард Ковшов погиб в зоне СВО

20 марта 2025 года в рабочем поселке Линево прошло прощание.

Как сообщает администрация Жирновского муниципального района, на территории Донецкой народной Республики при выполнении задач по проведению специальной военной операции погиб житель рабочего поселка Линево Эдуард Ковшов, 1973 года рождения.

Эдуард Ковшов служил по контракту и выполнял свой воинский долг с честью и полной самоотдачей. Он всегда проявлял патриотизм и преданность своему делу.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.