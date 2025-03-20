Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 20 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 68 880 человек. Уничтожено 399 танков, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин, 321 боевая машина пехоты, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.