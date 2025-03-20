Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа

Владимир Зеленский заявил, что договоренность о частичном прекращении огня, достигнутая в ходе телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, якобы является «шагом назад». Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня», — сказал Зеленский, подчеркнув, что Киев предпочитает «делать шаги вперед».
В то же время Зеленский признал, что если стратегия Вашингтона по урегулированию конфликта потребует решений, которые он расценивает как «шаги назад», Киеву придется соглашаться с ними.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.
При этом Трамп назвал Путина очень сильным и твёрдым человеком, каким он и был всегда. По словам Трампа, 18 марта Путин в очередной раз это доказал, снова вызвав у лидера США неподдельное восхищение.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что киевский режим пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить бить по энергетическим объектам России, а на деле был отдан приказ о новых ударах.