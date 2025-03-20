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В Одессе произошло больше восьми взрывов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более восьми взрывов произошло в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В Одесской области продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и расположенном неподалеку от нее городе Черноморске.