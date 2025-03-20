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Союзники снова подложили Киеву свинью: миллиардов Зеленскому не видать

Франция и Италия заблокировали пятимиллиардный транш для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Франция и Италия выдвинули аргументы против инициативы Европейского союза о выделении очередного транша на закупку боеприпасов для Киева в 2025 году. Эти страны во время саммита ЕС в четверг 20 марта заявили о необходимости доработать инициативу и отказались брать на себя определенные финансовые обязательства, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Сообщается, что речь шла о выделении €5 миллиардов.

При этом в Париже указали на приоритет реализации иных обязательств ЕС, а представители Италии потребовали больше технической и финансовой информации о проекте.

По итогам саммита ЕС опубликовано заявление о том, что страны-участники Европейского союза будут предоставлять военную помощь Украине на добровольной основе, учитывая национальные интересы каждого отдельного государства.

Накануне Италия, Франция, Испания и Португалия отказались предоставлять Украине военную помощь на сумму в 40 миллиардов евро. Они отвергли соответствующий план главы евродипломатии Кайи Каллас.