Союзники снова подложили Киеву свинью: миллиардов Зеленскому не видать

Франция и Италия выдвинули аргументы против инициативы Европейского союза о выделении очередного транша на закупку боеприпасов для Киева в 2025 году. Эти страны во время саммита ЕС в четверг 20 марта заявили о необходимости доработать инициативу и отказались брать на себя определенные финансовые обязательства, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.