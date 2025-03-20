Киев уже нарушил предложенный США вариант перемирия, атаковав российский объект энергоструктуры. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, — вот это большой вопрос. Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?», — сказала Захарова в эфире Первого канала.
Накануне Захарова отметила, что киевский режим в очередной раз показал отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путём. Об этом дипломат заявила, комментируя продолжающиеся атаки со стороны украинской армии на объекты энергетической инфраструктуры России.
Напомним, в ночь на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу под Краснодаром. Однако провокация Киева не сработала. Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины.
Тем временем Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.