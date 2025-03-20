«Обезумевшее террористическое отребье»: вопреки воле США Киев нарушил предложенное перемирие

«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, — вот это большой вопрос. Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?», — сказала Захарова в эфире Первого канала.