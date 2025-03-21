Психиатр Бухановская: не все дети маньяков повторяют путь родителей

Говорить, что все дети маньяков повторяют путь своих родителей, нельзя, заявила в разговоре с aif.ru психиатр Ольга Бухановская.
«Обощать ничего нельзя здесь. По сыну Чикатило, например, хоть какая-то информация есть. Он в прошлом совершал ряд агрессивных насильственных действий», — сказала психиатр.
Ее слова подтвердил в беседе с aif.ru и криминалист Михаил Игнатов, отметив, что на его памяти случаев, когда дети маньяков становились маньяками, не было.
«Дети преступников были преступниками, в этом нет ничего сверхъестественного, потому что они воспитывались в такой среде. Они криминальным духом пропитывались и становились на эту скользскую дорожку. Таких примеров много. Но чтобы дети маньяков становились такими же кровожадными маньяками, не припомню», — сказал эксперт.
Ранее SHOT писал, что сын маньяка Андрея Чикатило Юрий служит в рядах ВСУ на харьковском направлении в подразделении артиллеристов.
Чикатило-младшего судили ранее за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В местах лишения свободы он провел 13 лет.