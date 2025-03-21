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Трамп: США и Киев в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам

Трамп подписал указ о резком увеличении добычи критически важных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Киев в ближайшее время подпишут соглашение по украинским ресурсам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«И одно из того, что мы делаем, — это подписание в самое ближайшее время соглашения по редкоземельным металлам с Украиной», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, за несколько минут до выступления он подписал указ о резком увеличении добычи критически важных ресурсов. Речь идет о минералах и редкоземельных металлах.

«Это важная задача для нашей страны. Как вы знаете, мы также подписываем соглашения с различными странами для освоения редкоземельных металлов, минералов и многого другого по всему миру, но в особенности на Украине», — сказал президент США.

Ранее депутат Рады Гетманцев высказал мнение, что Украине нечего предложить западным партнерам, по его мнению, все ценные ресурсы уже давно отданы и проданы.

Тем временем западные аналитики пришли к выводу, что для Америки эта сделка крайне невыгодна, и вот почему.

Накануне Дональд Трамп предложил вдобавок к украинским недрам передать под контроль американцев еще и атомные электростанции.