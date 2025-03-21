Армия ВС РФ нанесла успешный удар по зданию СБУ, расположенному в оккупированном ВСУ Краматорске в Донецкой Народной Республике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Уточняется, что украинские войска использовали данное здание в качестве пункта дислокации.
«Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского», — сказал Владимир Рогов.
Он также отдельно пояснил, что в настоящее время место удара оцеплено. Рогов уверен, что киевские власти пытаются скрыть потери от российского удара.
«По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном», — отметил Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что ВС России успешно выбили ВСУ из села Жеребянки в Запорожской области.
Также Рогов предложил ввести миротворцев в европейские страны вместо Украины — например, в Британию и Францию.