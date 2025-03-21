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«Всего лишь проситель»: на Западе жестко осадили Зеленского, посоветовав не выходить из роли

Орбан назвал выступление Зеленского на саммите ЕС недружественным.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите ЕС вел себя несоответственно своему статусу. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению Орбана, выступление Зеленского не было выдержано в дружественной манере.

«Он ведет себя так, как будто (Украина — ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — написал Орбан в социальной сети.

В свою очередь, Зеленский нелицеприятно высказался в адрес премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы действует антиевропейски, препятствуя вступлению Украины в Евросоюз (ЕС).

Также сообщалось, что Зеленский обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные средства на закупку артиллерийских снарядов. Однако Франция и Италия выдвинули аргументы против инициативы Европейского союза о выделении очередного транша на закупку боеприпасов для Киева в 2025 году.