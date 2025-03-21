Келлог: Россия и Украина проведут непрямые переговоры в Саудовской Аравии

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?”», — рассказал Келлог в беседе с американским журналистом Гленном Беком.