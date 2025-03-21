Келлог: Россия и Украина проведут непрямые переговоры в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты намерены применить способ так называемой «челночной дипломатии», чтобы понять, на какие условия рассчитывают Россия и Украина для реализации полноценного прекращения огня. Об этом заявил спецпосланник президент США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?”», — рассказал Келлог в беседе с американским журналистом Гленном Беком.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.
В то же время Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.