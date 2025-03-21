Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог: Россия и Украина проведут непрямые переговоры в Саудовской Аравии

Вашингтон намерен применить челночную дипломатию для выяснения условий России и Украины по прекращению огня.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены применить способ так называемой «челночной дипломатии», чтобы понять, на какие условия рассчитывают Россия и Украина для реализации полноценного прекращения огня. Об этом заявил спецпосланник президент США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?”», — рассказал Келлог в беседе с американским журналистом Гленном Беком.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.

В то же время Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.