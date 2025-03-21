На Западе обсуждают новый план вместо отправки войск на Украину: вот что придумали

Так называемая «Коалиция желающих», объединившаяся ряд европейских стран, намеревающихся внести свои предложения в схему урегулирования украинского конфликта, отложила идею отправки войск на Украину и начала обсуждение патрулирования неба над этой страной. Также обсуждается обеспечение морской безопасности Украины, пишет издание Financial Times (FT).