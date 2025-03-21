На Западе обсуждают новый план вместо отправки войск на Украину: вот что придумали

Так называемая «Коалиция желающих», объединившаяся ряд европейских стран, намеревающихся внести свои предложения в схему урегулирования украинского конфликта, отложила идею отправки войск на Украину и начала обсуждение патрулирования неба над этой страной. Также обсуждается обеспечение морской безопасности Украины, пишет издание Financial Times (FT).
Смена тематики переговоров может означать отсутствие у Великобритании, собравшей «коалицию желающих», возможностей разместить на Украине то количество военнослужащих, о котором первоначально шла речь.
При этом еще несколько дней назад премьер-министр Великобритании Стармер заявлял, что страны Запада перешли к обсуждению деталей по отправке миротворческих войск на территорию Украины.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не примет присутствие европейских военных на Украине.
Также Лавров отмечал, что предложения западных стран о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки властей киевского режима от народного гнева.
Тем временем США отдаляются от европейских планов по отправке дополнительных сил на Украину.